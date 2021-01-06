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ضبط 46 سلاح ناري وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (46 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهم)، وضبط (118) قضية مخدرات، بإجمالي (128) متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ (48463) حكم قضائي متنوع، بإجمالي (5293) محكوم عليه.

كما ضبطت الحملات (24937) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري استمرار الحملات الأمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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