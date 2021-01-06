عظام آدمية في مقلب قمامة تثير الرعب في بولاق الدكرور.. وكاميرات مراقبة تكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حالة من الرعب انتابت سكان بولاق الدكرور غرب الجيزة عقب العثور على عظام آدمية بمقلب قمامة.

سرعان ما استدعى الأهالي الشرطة خشية أن تكون العظام تخص قتيل. وجرى فرض كردون أمني بمعرفة الضباط.

للوهلة الأولى بدأ واضحاً أن العظام لا تخص قتيل لاسيما وجود علامات "ترقيم" على أجزاء العظام.

تتبع ضباط المباحث كاميرات المراقبة المتاخمة لمقلب القمامة فقادتهم إلى سيدة ألقت الكيس الذي يحوي العظام.

تحريات المقدم محمد الجوهري ومعاونيه النقيبين أحمد مندور وأحمد أبو رحمة توصلت إلى أن السيدة خادمة تعمل طرف زوجة طبيب متوفى منذ فترة ليست بالطويلة.

استمع العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب لأقوال الخادمة وزوجة الطبيب وتبين أن الأخيرة طلبت من الأولى التخلص من العظام في أثناء إعادة ترتيب محتويات غرفة تخص زوجها المتوفى.

الزوجة أشارت إلى أن زوجها كان يستخدم تلك العظام في عمله، وبعد وفاته قررت التخلص منها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.