شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء معهد جديد بـ«بنجر السكر».. ورئيس «الإسكندرية الأزهرية» يتفقد الأعمال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة تجرى أعمال بناء معهد قرية التنمية فى بنجر السكر الجديد، ليضاف الى الخدمة فور الانتهاء منها مع العام الدراسى المقبل.

وأضاف أنه ترأس لجنة فنية وهندسية لمعاينة ما تم إنشاؤه بمعهد قرية التنمية ببنجر السكر اليوم الاربعاء، والوقوف على ما تم من إنشاءات بالجهود الذاتية.

ضمت اللجنة ، المهندسة منال عبدالعزيز بالمنطقة، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، ومحمود النشرتي عضو الإدارة الهندسية.

ولفت الى أن منطقة الإسكندرية الازهرية، تسلمت مسطح أرض فضاء مساحتها 2100 متر فى قرية المسيرى، غرب الاسكندرية تبرع بها أحد المواطنين لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد اعدادى ثانوى أزهرى جديد لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

إنشاء معهد جديد ببنجر السكر .. ورئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد الأعمال (صور)

إنشاء معهد جديد ببنجر السكر .. ورئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد الأعمال (صور)

إنشاء معهد جديد ببنجر السكر .. ورئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد الأعمال (صور)

إنشاء معهد جديد ببنجر السكر .. ورئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد الأعمال (صور)

إنشاء معهد جديد ببنجر السكر .. ورئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتفقد الأعمال (صور)