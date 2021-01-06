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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شهيد الواجب في قليوب بحضور المحافظ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع أهالى قرية الإصلاح الزراعي بسوارس التابعة لمركز ومدينة قليوب جثمان النقيب محمد عبد الخالق عطوة شهيد الواجب والوطن الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء بشمال سيناء.
وتجمع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة لتشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير، بعد أن قدم روحه فداء للوطن، على أن يقام العزاء بالقرية أمام منزل والد الشهيد.
وحضر مراسم تشييع الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
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