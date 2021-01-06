تشييع جثمان شهيد الواجب في قليوب بحضور المحافظ (صور)

وتجمع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة لتشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير، بعد أن قدم روحه فداء للوطن، على أن يقام العزاء بالقرية أمام منزل والد الشهيد.

محمد يوسف

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