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تشييع جثمان شهيد الواجب في قليوب بحضور المحافظ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالى قرية الإصلاح الزراعي بسوارس التابعة لمركز ومدينة قليوب جثمان النقيب محمد عبد الخالق عطوة شهيد الواجب والوطن الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء بشمال سيناء.

وتجمع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة لتشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير، بعد أن قدم روحه فداء للوطن، على أن يقام العزاء بالقرية أمام منزل والد الشهيد.

وحضر مراسم تشييع الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ
تشييع جثمان شهيد الواجب بقليوب بحضور المحافظ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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