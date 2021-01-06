شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المتخصصة تحتفل بعيد القيامة المجيد بعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قنوات النيل المتخصصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تنقل قناة النيل الثقافية قداس عيد الميلاد بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها رحلة العائلة المقدسة ومجمع الأديان ودير سانت كاترين.

كما تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة تستضيف فيها الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وحوار عن الأعمال الدرامية التي عمقت وأكدت مفهوم الوحدة الوطنية .

أما قناة ماسبيرو زمان فستعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها المتحف القبطي، بالإضافة إلى عرض مسرحية شفيقة القبطية.

وتقدم نايل لايف حلقة خاصة من برنامج نهارك سعيد عن عيد الميلاد ويقدم برنامج مطبخ لايف حلقة خاصة عن رأس السنة بالإضافة إلى عرض فيلم «حسن ومرقص» بطولة عادل إمام وعمر الشريف في السهرة، كما تعرض مسرحية «واحد لمون والتانى مجنون».

وتعرض قناة نايل سينما فيلمي (فيلم هندي والمصلحة) بالإضافة لحلقة من برنامج «كلوز أب» مع الفنان ادوارد، وتعرض قناة نايل كوميدي مسرحية «سك على بناتك» وتعرض قناة العائلة في سهرتها مسرحية «الهمجى» للنجم محمد صبحي.