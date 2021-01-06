شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم 11 شركة تابعة.. «القابضة للمياه»: إطلاق خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تيسيرا على المواطنين تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادت مسبقة الدفع دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء، وذلك بعدد 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهى: شركات مياه الإسكندرية والغربية والشرقية وبنى سويف والمنيا والمنوفية وأسيوط والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقليوبية ومحافظات القناة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن اجمالى عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا، ووضعت الشركة خطة لتغير «العدادات المعطلة» بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، كما اتاحت خدمة السداد الالكترونى لفواتير مياه الشرب من خلال تطبيق الهاتف المحمول 125 لعدد 10 شركات تابعة، وتأتى هذه الإجراءات ضمن خطة الشركه القابضه في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين.