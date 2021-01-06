شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن «بئر العبد» والقرى التابعة لأعمال الصيانة 3 ساعات السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء بئر العبد بشمال سيناء، عن فصل التيار الكهربي عن مدينة بئر العبد والقرى التابعة السبت المقبل، ولمدة 3 ساعات، للصيانة الدورية.

وأكدت الهندسة في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة بئر العبد والقرى التابعة لها من مزار شرقا وحتى الفايضة غربا يوم السبت القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

أضاف البيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربي لإجراء أعمال الصيانة في لوحة توزيع بئر العبد.