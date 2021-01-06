شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحثي: أمريكا المنقسمة أكبر خطر عالمي في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدرت مجموعة أوراسيا في أحدث تقرير لها أن أهم المخاطر العالمية في 2021 تتمثل في الاستقطاب السياسي المتكلس في أقوى ديمقراطية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ العام الجديد منقسمة سياسيًا ، واقتصاديًا، وفي وضع عدم تكافؤ في نواحي تكنولوجيا وصحية وجيوسياسية مع الصين أقوى منافس لها رغم أن الصين دولة تحكم واستبداد.

وأوضح التقرير أن أمريكا في عهد بايدن ستحاول أن تواجه الصين بسلاح صناعة الشقوق بينها وبين الاتحاد الأوربي والهند واليابان، وأن الصين ستستخدم دبلوماسية اللقاح أي سهولة تقديمه للدول النامية، في إظهار تميزها عن أمريكا، وتحاول تعزيز وجودها في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.

أكد التقرير أن ألمانيا واليابان أكثر استقرارًا بكثير من أمريكا ، لكن كلاهما يواجه تحدي ما بعد صانعي الاستقرار الطويل وهما شينزو ابي، الذي ترك منصبه كرئبس وزراء لليابان منذ أشهر، والمستشارة أنجيلا ميركل التي في طريقها للخروج من المنصب.

أكد التقرير أن روسيا في حالة تدهور وتلقي باللوم على الولايات المتحدة والغرب في مشاكلها، وذكر أن عام 2020 تعلق بشكل كبير بمقدار استجابات نظم الرعاية الصحية بالدول لـ Covid-19 ، وسيدور عام 2021 بشكل كبير حول مدى وكفاءة الاستجابات الاقتصادية لتداعيات Covid-19 وخاصة أعباء الديون ومواجهة مشاكل الديون والبطالة وكيفية طرح اللقاحات والتعامل مع البيئة.