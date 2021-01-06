شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بـ«سقارة» وطريق المريوطية الغربي بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذه أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقاره السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري بطول ١،٥ كم وأعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقاره حتي مرور ميت رهينة بمسافة ٥، ١ كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة

وجه نائب المحافظ بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة