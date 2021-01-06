شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 772 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 106 محاضر تموينية بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين بالمنوفية بشن حملة تفتيشية على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع، وتم ضبط 771،5 كجم لحوم مًعدة للفرم وغير صالحة للاستخدام الأدمي لتصنيعها وطرحها بالأسواق وذلك بأحد مصانع اللحوم المجمدة المتخصصة في صناعة (البرجر، الكفتة، السجق) ببركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الاجراء القانوني اللازم حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية تنوعت بين 50 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و56 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية باستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين.

[image:5:center]