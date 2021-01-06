شكرا لقرائتكم خبر عن «أفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتي».. رسالة دكتوراة بجامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت دراسة حديثة قدمها الباحث محمد أحمد عرابي، بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة بمشتهر، التابعة لجامعة بنها، للحصول على الدكتوراة في مجال النظم الزراعية الحيوية، إلى تطوير أفران صديقة للبيئة لانتاج الفحم النباتي.

وقال الباحث، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذه الأفران تتكون من وحدة تفحيم عبارة عن أسطوانتين بينهم طبقة عزل من الصوف الصخري وظيفتها عزل الحرارة ومنع الفقد الحراري، ومثبت عليها من أعلى وحدة للتحكم في درجة الحرارة ومعدل سريان الهواء، ووحدة حريق (بيت النار) أسفل وحدة التفحيم، وتتكون من أسطوانتين بينهم طبقة عزل حراري (الصوف الصخري)، ومن الداخل طبقة من الطوب الحراري موجودة بداخله ثلاث مواقد اشتعال، ووحدة معالجة تتكون من ثلاث وحدات متماثلة تحتوي على ماء وإضافات كميائية تستخدم لعمل المعالجه النهائية للانبعاثات بغرض مطابقتة للمواصفات القياسية المنصوص عليها من هيئة التوحيد القياسي وزارة البيئة المصرية.

وأضاف الدكتور طه مختار عاشور، المشرف على الرسالة، بأن فكرة عمل الفرن هي أن يتم ملئ الاسطوانة الداخلية لوحدة التفحيم بالاخشاب المراد انتاج الفحم منها، ويوجد أسفل الأسطوانة بيت نار متصل بماسورة لخروج الغازات الناتجة من عملية التفحيم لاستخدامها مرة أخرى في عملية تسخين الأخشاب بغرض توفير الطاقة المستخدمة في عملية التفحيم، وتجميع نواتج الاحتراق الكاملة لشحنة الأخشاب بوحدة الحريق، وتوجيهها إلى وحدة المعالجة بغرض عمل المعالجة النهائية للانبعاثات.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، أن هذه الدراسة تأتي في إطار الخطة البحثية للجامعة والتي تهدف ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تعتبر أحد أهم المحافظات انتاجا للفحم والذي يتم تصديرة للخارج ومايصاحب إنتاجه من مشاكل بيئة كثيرة.

وأوضح أنه من خلال هذه الدراسة تم عمل نموذج أولي للفرن الذي يتميز عن الصوب الحرارية والطرق التقليدية لإنتاج الفحم بالكفاءة العالية والجودة في إنتاج الفحم النباتي، وانخفاض نسبة فواقد الأخشاب المستخدمة في التفحيم، إلى جانب قلة الانبعاثات من الدخان المصاحب لإنتاج الفحم.

باحث بجامعة بنها يطور أفران لانتاج الفحم صديقة للبيئة

باحث بجامعة بنها يطور أفران لانتاج الفحم صديقة للبيئة

باحث بجامعة بنها يطور أفران لانتاج الفحم صديقة للبيئة

باحث بجامعة بنها يطور أفران لانتاج الفحم صديقة للبيئة