شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة برامجية لتغطية احتفالات عيد القيامة المجيد بالتليفزيون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لتغطية احتفالات عيد القيامة المجيد عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التلفزيونية المختلفة.

وأعلنت القناة الثانية تطويع برامجها على مدار اليوم للاحتفال، ومنها «بنصبح عليك – الوان – مصر جميلة – زينة – حدث في مصر – على أرض مصر طعم البيوت – المواطن مصرى- حوار خاص – ماسبيرو – قعدة هوانم»، كما تعرض في فترة السهرة الفيلم العربى «فيلم هندى».

وتطوع القناة الفضائية برامجها على مدار اليوم للاحتفال ومنها «شقاوة شطار – سيدتى – شارك – روائع الفن – نادى العاصمة –- ليالى مصرية- البطل الثاني»، كما تقدم في فترة الصباح الفيلم العربى «ابن ذوات»، كما تعرض في فترة السهرة الفيلم العربي «غبي منه فيه»، وتعرض الفيلم التسجيلى رحلة العائلة المقدسة.