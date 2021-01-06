شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد الذي يترأس البابا صلواته مساء اليوم الأربعاء.

وقال حنا في بيان له صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: «نتمنى لقداسة البابا تواضروس وللكنيسة القبطية المصرية عيدًا سعيدًا تزيح فيه فرحة ميلاد المسيح غيوم القلق والخوف التي عاشها العالم بسبب وباء كورونا».

وتمنى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية للبابا تواضروس استمرار جهوده الإصلاحية التي يقود بها دفة الكنيسة المصرية مضيفًا: ليقودنا الله في موكب النصرة كل حين في رسالتنا الكنسية وواجبنا تجاه وطننا مصر.