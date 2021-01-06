شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور محدود.. البابا تواضروس يرأس قداس عيد الميلاد بدير وادى النطرون الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من دون حضور شعبي والسماح فقط بحضور كهنوتي محدود لعدد من الآباء الآساقفة العموميين ورهبان الأديرة، يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، أن البابا يرأس القداس دون حضور الشعب، وذلك لأول مرة نظرا للظروف الصحية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه بالنسبة للكنائس في القاهرة والإسكندرية، تقتصر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد على آباء كهنة الكنيسة فقط، وباقي الإيبارشيات، فكل أب أسقف يكون مسؤولا عن ترتيب اليوم من حيث المواعيد والأعداد.