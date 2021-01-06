شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى عن المصالحة الخليجية: «مصر لم تضع نفسها شرطاً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية :«القطيعة الخليجية ليست في صالح أحد، وقطر لا ترحب بأن تكون في هذه العزلة كل هذه السنوات وكذلك باقي الدول»، مشيدا بدور دولة الكويت والجهد الكبير الذي بذلته خلال السنوات الماضية للوصول إلى هذه النقطة.

وأضاف «الفقي» خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية «إم بي سي مصر»، إن العلاقة الطيبة التي تتمتع بها الكويت مع كافة الدولة ساهمت بشكل كبير في إنجاز ملف المصالحة، ولكن دعنا نرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة فلا يمكننا أن نتفائل بشكل كبير وفي نفس الوقت لا يمكننا أن نتشائم.

وأوضح «الفقي»، أن الفيصل في هذه المصالحة هو القواعد التي بنيت عليها ومدى استمرارها، قائلا: «تاريخ المصالحات العربية محكوم بالعواطف وأهداف قصيرة المدى وثمارها في الغالب لا تكون مأمولة ونرجوا أن تختلف هذه المصالحة عن السابق».

وأشار إلى أن التغيرات على الساحة الدولية سواء في الإدارة الجديدة للبيت الأبيض بقيادة جو بايدن، وكذلك انتشار وباء كورونا، ساهما بشكل كبير في سرعة انهاء هذه الأزمة.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول الأجنبية الفاعلة في تلك الأزمة وكانت لا تريد للمصالحة أن تتم، مشيرا إلى الدور الإيراني والتركي في المنطقة والأطماع الموجودة لتلك الدولتين.

وواصل :«السياسة ليست لها أخلاق ولكن هناك مصلحة وفيها تقديم وتأخير ومؤامرات وخداع، ولكن نرجوا ألا يكون هذا بين الاشقاء، وكنا دائما نقول إن السياسة يجب أن تبتعد عن الدين».

وأوضح أن السعودية هي الشقيقة الكبرى لدول الخليج والدولة العزيزة لمصر، لافتا إلى أن مجلس التعاون الخليجي هو أقوي تنظيم عربي في العقود الثلاثة الماضية.

وأكد على أن مصر لم تضع لنفسها شرطا للمصالحة وكانت دائما مرحبة بأي مصالحة لأن مصر ترى أن الوحدة الخليجة مهمة لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وثمن «الفقي حضور مصر لهذا الاجتماع ممثلا في وزير خارجيتها، لافتا إلى أن الحضور المصري هو تكريم لمصر ودورها المؤثر في المنطقة فمصر ليست حجر عثرة في التقدم نحو الوفاق العربي.