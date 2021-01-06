شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة و 17 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، حالة إصابة جديدة، و17 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 244 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1180 حالة، وعدد الوفيات 68 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 19 حالة محجوزة في المستشفيات و183 حالة أخرى معزولين منزليًا.