شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري كايرو نايل فالي» يقيم حملة للكشف المبكر على صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام نادي روتاري كايرو نايل فالي، برئاسة حنان ألفونس، بالتعاون مع البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، تحت رعاية 100 مليون صحة، حملة للكشف المبكر على صحة المرأة.

وشملت الحملة الكشف على (أورام الثدى، ضغط الدم، السكر، السمنة)، وذلك في المركز الطبي ١ بمدينة الرحاب في التجمع الخامس.

واستمرت الحملة ٢٤ يومًا، حيث تم قياس السكر وضغط الدم وعمل سونار وماموجرام لما يقرب من 700 سيدة، كما تم متابعة الحالات الإيجابية.

شارك أيضًا من النادي في التنظيم: س. ف. نسمة كامل، ر. س. زينب عزت، ر. س. هالة حمدي، وجيهان صادق، ونانسي إسكندر.