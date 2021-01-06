شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتفتيش على الصيدليات العامة بمركز منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة مشتركة للتفتيش على الصيدليات العامة بمركز منيا القمح، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلية ومخزن مستلزمات طبية يعملان بدون ترخيص، كما تم ضبط وتحريز ١٣٩٠٠٠ قرص وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي ٧٩٥ ألف جنيه، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية بدون فواتير، وأدوية محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع للجمهور.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٥٠٤٣، ٥٠٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منيا القمح، كما تم تشميع الصيدلية المخالفة بكامل محتوياتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.