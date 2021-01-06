شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمري برج العرب»: الفاتورة الالكترونية تدعم «الأونلاين» وتقضي على الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تنفذها وزارة المالية تساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد الضريبي.

وشدد «عامر» في تصريحات الأربعاء، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، للاستفادة من مزايا منظومة الفاتورة الالكترونية المعلن عنها من قبل الوزارة في وقت سابق، خاصة وأنه سيتم حرمان الغير مشتركين في المنظومة.

ووصف قرار إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة بـ«الجيد»، فضلا عن كونها تعد خطوة البداية وليس النهاية لإسراع باقي الشركات في إجراءات الانضمام.

وأكد على أن الفاتورة الإلكترونية تساهم وبشكل كبير في القضاء على التهرب الضريبي، كما أنها تقوم بدعم التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليها بتجارة «الأون لاين»، مما تساعد على زيادة الاستثمار وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الرقمنة ستكون الأداة التي تقضي على الفساد وتقتلعه من جذوره، فضلا عن دورها في القضاء على الروتين داخل المؤسسات الحكومية.

وطالب فرج عامر الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة، وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.