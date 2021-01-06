شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. تنفيذ ١٣ ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب، على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، عن تنفيذ ١٣ ألف و١٧١ مشروع، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و٤٩٤ مليون و٢٤٣ ألف جنيه، لتوفر ٤٤ ألف و٣١١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب .

من جانبه قال العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا .... وغيرها»، لافتا إلى أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها ٢٣٠٠ مشروع بقيمة ٢٦٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتى وصلت إلى ٦٢٠ مشروع بقيمة ٢٤٣ مليون و٢٩٥ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى ١٧٢٨ مشروع بقيمة مائتان وثلاثة وثلاثون ألف جنيه.