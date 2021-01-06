شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمنشآت والشوارع لمجابهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي، والمحال التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

وفى هذا الإطار، تابع رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال التطهير والتعقيم بناحية شارع المركز والمواقف، ومنطقة أبوالخير وأمام عزبة التل، ومنطقة الغرقدة وشارع الساحة، وأمام الرى ومنطقة حنانة والعزبة الحمراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد رئيس حى أول الزقازيق، حملة لرش وتطهير وتعقيم مدخل محطة القطار ونفق المشاة بالمحطة، وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، ورش وتعقيم سوق الثلاثاء وكذلك موقف الميكروباص بميدان عرابى، من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى الحى.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات لتطهير عدد من مباني الوحدات المحلية والمدارس وديوان عام مجلس المدينة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.