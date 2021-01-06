شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: دعم مجلس الأمناء ورجال الأعمال للعملية التعليمية بالمحافظة «لوجه الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أهمية مجلس الأمناء، تاتي من خلال تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية، والمجتمع المحلي، بما ينعكس على العملية التعليمية، ودعم وتحسين التعليم بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تفعيل لجنة المشاركة المجتمعية، ودعم رجال الأعمال لخدمة العملية التعليمية، كما أكد على أن المشاركة المجتمعية عن طريق رجال الأعمال، تكون لوجه الله، وبدون أي مقابل أو تقديم خدمات بوجه عام، ولرفعة شأن العملية التعليمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم، مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس الأمناء، والآباء والمعلمين، ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

وأعرب المهندس أحمد شعلان، رجل أعمال عن تقديره وشكره للقيادات التعليمية، وأنه سيبذل قصاري جهده في خدمة العملية التعليمية، وناقش الاجتماع أهم المشكلات على مستوى الإدارات ووضع تصور لحل هذه المشكلات وتذليل كافة العقبات، وضرورة إيجاد حلول لها في ظل الامكانات المتاحة.

كما تم عرض الدور البارز والفعال لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب في جميع المدارس وإيجاد حل للمشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالشراكة الفعالة مع مديرية التربية والتعليم.

اجتماع مجلس الامناء والاباء مع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

اجتماع مجلس الامناء والاباء مع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

اجتماع مجلس الامناء والاباء مع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية