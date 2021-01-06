شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل التيار الكهربائي لعدد من قري مركز نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة نخل، بوسط سيناء، عن توصيل التيار الكهربائي، إلى عدد من قري المركز، جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي، بمفارق النقب في مدخل المحافظة، وقرية رأس النقب، وتجمع المساعيد بقرية الكونتلا، ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام.

وأشار فرج، إلى إطلاق التيار الكهربائي في حضور، خليل على سكرتير مجلس المدينة، والمهندس ميسرة محمد رئيس هندسة كهرباء نخل، والمهندس أحمد حسن من هندسة نخل.

ولفت فرج، إلى أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليون و775 ألف جنيه، كاعتمادات للخطة الاستثمارية، لمركز ومدينة نخل، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع مبلغ 12 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، ومبلغ 15 مليون جنيها للطرق، ومبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه، لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه، لتدعيم الوحدات المحلية.