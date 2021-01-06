شكرا لقرائتكم خبر عن بث قداس عيد الميلاد على الهواء مباشرة الليلة (الموعد والقنوات الناقلة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الليلة من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في تمام الساعه 8:45 م، يبدأ الاحتفال بقداس عيد الميلاد، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية ترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الميلاد ، ويتم بث الاحتفال مباشرة علي القناة الثانية والفضائية المصرية ومن تقديم الاعلامي جورح رشاد ، وسوف يكون الاحتفال بدون جمهور بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها ظروف كورونا .

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2021 سيتم نقله على الهواء مباشرة ، علي قنوات اكسترا نيوز واون والقناة الاولي ستكون القنوات الناقلة لقداس ليلة العيد.

وينقل التليفزيون المصري قداس الميلاد على الهواء، وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن القداس سيتم نقله على كل القنوات المصرية على الهواء مباشرة نقلا من التليفزيون المصري، مثل الحياة وdmc وcbc وon وten ودريم والمحور وصدي البلد وإكسترا نيوز، فضلا عن 5 قنوات تابعة للكنيسة، وهي قناة المقر البابوي وأغابي ومي سات وكوجي ولوجس.

وأضافت المصادر أن قنوات الفضائية المصرية والثانية والثقافية والنيل الدولية وعدد من الشبكات الإذاعية ستنقل الاحتفال على الهواء، فيما تعرض قنوات الأولى والنيل للأخبار أجزاء من الاحتفال، ويستعد التليفزيون لنقل الاحتفالية بـ9 كاميرات، 7 منها داخل الكنيسة واثنين خارجها، ويتولي 3 مخرجين و9 مصورين نقل الاحتفال باستخدام وحدة بث «Full H.D».

كانت قنوات النيل المتخصصة قد أعلنت خريطتها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير، حيث تنقل قناة النيل الثقافية قداس عيد الميلاد، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية، منها رحلة العائلة المقدسة ومجمع الأديان ودير سانت كاترين.

كما تقدم قناة نايل دراما حلقة خاصة تستضيف فيها الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وحوار عن الأعمال الدرامية التي عمقت وأكدت مفهوم الوحده الوطنية.

أما قناة ماسبيرو زمان فستعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها «المتحف القبطي» و«اهرب إلى مصر» بالإضافة إلى عرض مسرحية «شفيقة القبطية».

وتقدم «نايل لايف» حلقة خاصة من برنامج «نهارك سعيد» عن عيد الميلاد، ويقدم برنامج «مطبخ لايف» حلقة خاصة عن رأس السنة، بالاضافة إلى عرض فيلم «حسن ومرقص» بطولة عادل امام وعمر الشريف، ومسرحية «واحد لمون والتاني مجنون».

وتعرض قناة «نايل سينما» فيلمي «فيلم هندي» و«المصلحة» بالإضافة لحلقة من برنامج «كلوز أب» مع الفنان إدوارد.

وتعرض قناة «نايل كوميدي» مسرحية «سك على بناتك»، فيما تعرض قناة «العائلة» في سهرتها مسرحية «الهمجي» للنجم محمد صبحي.