شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف عملية عيون لجمعية الأورمان لغير القادرين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة، تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى، بمحافظة بني سويف، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية، والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، واصل توقيع الكشف الطبي، وعمل عمليات العيون المختلفة، وتسليم النظارات طبية، وصرف العلاج الدوائى، لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً، وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة، في علاج أمرض العيون.

وأضاف شعبان، في بيان أصدرته الجمعية، اليوم الأربعاء، أن مكتب مشروعات الأورمان، بمحافظة بني سويف أجرى الكشف الطبي على عدد 63.054 ألف مريض وإجراء عدد 12.200 ألف عملية جراحية، تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وتسليم عدد (5,520) نظارة طبية.

وكان لـ «الأورمان» دور في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي، على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا أنها ساهمت في مباردة «نور حياة»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .

من جانبه قال أحمد حسن مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت حتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد 932.729 مريض، وإجراء عدد 208.987 عملية جراحية، بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.

12200 عملية عيون للأورمان في دعم علاج المرضى الغير القادرين ببني سويف

12200 عملية عيون للأورمان في دعم علاج المرضى الغير القادرين ببني سويف