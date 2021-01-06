شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة جابت شوارع المدينة لتحصيل الغرامة الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت الحملة عن تغريم ٢١ مواطن وتحصيل الغرامة الفورية المقررة وقدرها ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات، كما قامت الحملة بالمرور على المحال التجارية والورش للتأكد من التزامهم بتوقيتات الغلق، ورفع جميع الإشغالات بالشارع لتيسير الحركة المرورية للسيارات والمواطنين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، أسفرت جهودها عن ضبط محل لبيع الأدوات المنزلية، ومقهى وبنزينة وعدد من السيارات غير الملتزمين، وتم تحصيل الغرامات المالية المقررة من المخالفين، كما تم غلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة دلتا عبداللطيف، وغلق مقهي مخالف بشارع الحمام لقيام صاحبه بتقديم الشيشة، وتم التحفظ على 10شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، بضبط صالة ألعاب رياضية خلف مدرسة اللغات بنات بالقومية، تعمل بدون ترخيص وتم غلقها وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبها المخالف.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف للوقوف على مدي التزام السائقين، وكذلك المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية، أسفرت الحملة عن تغريم 15 مواطن وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.