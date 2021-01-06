شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 560 إشغال وإزالة 8 أكشاك مخالفة وضبط 750 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة بحي جنوب، للتصدي للمخالفات والتعديات على الطريق العام وإعادة الانضباط للشارع، واسفرت الحملة عن فض سوق الثلاثاء الأسبوعى بالمنيب تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، ورفع 160 حالة إشغالات طريق الباعة الجائلين وإزالة عدد 30 تندة مخالفة بالمنيب وإزالة عدد 8 أكشاك بدون ترخيص.

كما تم رفع 400 حالة إشغال للمحلات ومصاردة 750 كيلو مصنعات لحوم ( مفروم _ سجق ) بسوبر ماركت مصر والسودان وسوبر ماركت السلسبيل بشارع جمال عبد الناصر غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم تحرير محاضر لهما وتحويلها للنيابة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى بالحى ومديرية أمن الجيزة وقسم شرطة الجيزة وشرطة المرافق بالحى ومازال التصدى مستمر لكل من يحاول مخالفة القوانين ويحاول المساس بصحة المواطن.