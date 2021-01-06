شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد مكتب البريد الرئيسي ويطالب المواطنين بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسؤولين بمكتب البريد الرئيسى بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاشات الشهرية، حيث طالبهم المحافظ بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ووجه مدير عام البريد باستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ لمنع التجمعات والازدحام أثناء عملية صرف المعاشات وهو الذى يتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة لمراعاة واتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية وخاصة لكبار السن لمجابهة انتشار الفيروس.

كما حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفاً المسؤولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها .