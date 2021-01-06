شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يفتتح موزع كهرباء «فريال» بقدرة 11 ك .ف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس سامي وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أعمال إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال، جهد 11 ك. ف ضمن أعمال الخطة الطموحة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.

وقالت المهندسة إيمان فاروق رئيس قطاع كهرباء أسوان، إن الموزع تم احلاله وتجديده بالموارد الذاتية للشركة، ويتكون من 24 خلية بينها 8 خلايا دخول و16 خلية خروج، ويتم تغذية الموزع من مصدري تغذية وهي محطتي محولات شرق أسوان ومحطة محولات السيل، ويتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات كهرباء أطلس والطابية، وذلك من أجل تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

أضافت أن الموزع يهدف إلى عمل تغذية بديلة وتخفيف الأحمال على المغذيات القائمة وهي السنترال كتراكت 1 ومستشفى مبارك ومرشح جبل تقوق وايزيس 1 وجزيرة الغرب، وكتراكت 2 والمتحف النوبي وجزيره الغرب والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمه ورافع مياه فريال وجزيرة ايزيس والإذاعة والمرشح القديم والتلفزيون، لافتة إلى أن الشركة تسعى جاهدة وبتوجيهات من المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، من أجل تقديم خدمة كهربائية مستدامة لصالح المشتركين بإجراءات استباقية تواكب الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقه الكهربائية.