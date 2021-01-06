شكرا لقرائتكم خبر عن لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن 5 قرى بالقليوبية الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء، بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي، عن قري «طنط الجزيرة، وجزء من برشوم، وجزء من العمار، وسرى_أبوالمعاطي» يوم الجمعة المقبل.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، اليوم الأربعاء، إنه سيتم قطع التيار من السابعة، وحتى العاشرة صباحا، لتركيب إطفاء الحريق التلقائي.