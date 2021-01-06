شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: ترخيص عمل لـ 13 أجنبياً بالبحر الأحمر.. وتلقي ٤٩ شكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مديرية القوى العاملة، بمحافظة البحر الأحمر، من إجراءات تعيين 290 شاباً، منهم 68 من ذوى القدرات الخاصة، من مختلف المؤهلات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأكد بيان المديرية، أنها قامت بقياس مستوى مهارة 218 عمالا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالاضافة إلى رعاية العمالة غير المنتظمة، اجتماعياً بصرف منحة وفاة، وقدرها 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 610 عمال بإجمالي 305 ألف جنيه.

وقال سعيد عبدالراضي مدير المديرية، إنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 13 أجنبياً، يعملون في نطاق المحافظة، وتنظيم زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 328 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً، وعمل ندوتيين توعية وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 174 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 91 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

فيما تلقت المديرية 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 35 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 10 شكاوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .