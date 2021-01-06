شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر هدية يثني على قرارات الحكومة بتوفير الأكسجين في المستشفيات وتفعيل «غرامة الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضرورة توافر ومتابعة توريد الأكسجين في كل مستشفيات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تزيد من ثقة المواطنين وأسرهم في تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة خلال الموجه الثانية من جائحة فيروس كورونا .

وأكد ناصر هدية نائب القائمة الوطنية عن الصعيد أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، يضع حدا للشائعات التي تضر بأمن الوطن والمواطنين ويمنع التشكيك بقدرة المنظومة الطبية بمصر على مواجهة الجائحة العالمية التي تعاني منها كبري الدول بالعالم.

واشاد «هدية» ببعض الجهود المقدمة من المجتمع المدني لمساندة الدولة منها دار عزل مستشفى سعاد كفافي التي وضعتها إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومجلس المستشفيات الجامعية لإدارة هذا المكان الذي يوفر أسرِّة للعناية المركزة ليكون هناك إمكانية في علاج المرضى حال تزايد عدد الإصابات بشكلٍ كبير الفترة المقبلة، خاصة وأننا نشهد ذروة الموجة الثانية للوباء.

وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة التزام المواطنين، بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، لتجنب العدوى، معربا عن إعجابه بتفعيل الغرامات على المواطنين ودفعهم غرامات خلع الكمامة.