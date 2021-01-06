شكرا لقرائتكم خبر عن دون حضور شعب الكنيسة.. مطرانية الوادي الجديد تستعد لقداس عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد وتوابعها بإيبارشية الوادى الجديد والواحات، لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة دون حضور شعب الكنيسة في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقتصر القداس على حضور الآباء الكهنة والشمامسة ويرأسه الأنبا ارسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.

وقال القمص برثولماوس راعى كنيسة العذراء مريم الخارجة، إن القداس يقتصر على حضور الآباء الكهنة والشمامسة مرتلى الكنيسة فقط لتطبيق الطقوس الأرثوذكسية وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت الكنيسة عن عدم تمكنها من إستقبال أي اشخاص يوم العيد سواء من المهنئين أو المعيدين وتكون التهنئة مقتصر عبر موقع التواصل الإجتماعي الهواتف ذلك تفاديا من تزاحم المحتفلين في ظل تفشي جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، تشهد كنائس الوادى الجديد، إجراءات أمنية مشددة وتعزيزات أمنية في إطار الإجراءات اللازمة لتأمين الكنائس.