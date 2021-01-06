شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البرلسي في قائمة أفضل 10 مبتكرين عرب شباب لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت الجامعة الألمانية بالقاهرة، العالم الشاب محمد البرلسي، الفائز بجائزة مبتكرون دون سن ال35 العالمية في نسختها الثالثة لعام 2020 ليسطر إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الجامعة التي تعددت النماذج المشرفة لخريجيها الحاصدين العديد من الجوائز على مستوى المحلى والعالمى، ليظل علم مصر خفاقاً عالياً بالمحافل الدولية.

يعد البرلسى خريج كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية عام 2014 الباحث في مجال التعويض الجيني، المصرى الوحيد الفائز ضمن ال10 الفائزين في قائمة المبتكرين العرب الذين تم إعلانهم من قبل المجلة العلمية إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية هي النسخة العربية لمنصة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العالمية، تصدرها شركة هيكل ميديا بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل من الإمارات.

جاء اختياره تكليلاً لجهوده المبذولة في اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الجينية في الخلية التي تحدث نتيجة الوراثة، أو التعرض لعوامل أخرى مثل: الأشعة فوق البنفسجية، والمواد المسرطنة، وغيرها، حيث أجرى العديد من التجارب ليكتشف آلية إضافية داخل الخلية تستطيع قراءه التشوهات الجينية وتعوضها بإنتاج جين آخر سليم مماثل لوظيفة الجين المشوه أو المفقود وبالتالي لا يكون الكائن الحي معرضًا للمرض أو حدوث أي خلل في نموه .

وتأتى هذه الجائزة التي أطلق نسختها الأولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في عام2018 بهدف إبراز قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب من الجنسين دون سن ال35 عاما في جمیع أنحاء العالم، الذين قاموا بإنجازات وابتكارات علمية تساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية، في مجالات الإنترنت والتقنيات الحيوية والطب والبرمجة والطاقة والذكاء الاصطناعي والطائرات ذاتية القيادة.

البرلسي خريج الألمانية حصد العديد من الجوائز تكريماً لجهوده المبذولة في مجال التعويض الجيني، ونشره العديد من الأوراق البحثية ذات شأن علمى تطبيقى يحدث دويا عالميا في الاوساط العلمية في الدوريات العلمية مثل نيتشر Nature وبلوس جينتكس PLoS genetics والتي على أثرها حصل عام 2018 على جائزة أفضل بحث في اجتماع «لينداو» للعلماء الحائزين على جائزة نوبل في الطب، ثم حصل على جائزة ماكس برنستيل الدولية، التي قدمتها منظمة ماكس برنستيل ومعهد علم الأمراض الجزيئية في ڤيينا لأول مرة عام 2019 تكريماً لإنجازات طلاب الدكتوراه في مجال العلوم الجزيئية، تنافس حينها البرلسي للحصول على هذه الجائزة ضمن ١٠٠ مشارك من مختلف الجامعات الكبرى حول العالم، كما اختارته مجلة فوربس في قائمتها لعام 2020 لأفضل 30 شخصية مؤثرة تحت سن ال30 في فئة العلوم والرعاية الصحية على مستوى أوروبا.