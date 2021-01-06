شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين قداس عيد الميلاد المجيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية في المنيا من إجراءاتها أمام المطرانيات والكنائس لتأمين قداس عيد الميلاد المجيد، ونشرت فرق أمنية أمام المطرانيات والكنائس، وأغلق الطرق المحيطة بالمنشات الكنسية.

وكلف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، مساعديه ومديري الإدارات العامة بالمديرية، لمتابعة سير الحالة الأمنية بمراكز المحافظة التسع. والتأكد من يقظة وانتشار القوات، بالمناطق المكلفين بها.

وأصدر الأساقفة بيان اعتذر خلاله عن استقبال المهنئين بسبب وباء كورونا، وحفاظا على الصحة العامة، مؤكدين على تلقي التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو الموبايل، أو الرسائل النصية sms.