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ضبط 4 محلات مخالفة لقرار الغلق و10 شيش بإحدى المقاهي في حملة ببني سويف

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، حملات مكثفة لمتابعة الإلتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بالمواعيد المقررة، وكذلك الإلتزام بتطبيق الإجراءات لمجابهة انتشار عدوى فيروس .

وتمكنت الحملة من ضبط 4 محلات تجارية مخالفة لقرار مواعيد الغلق، وكذلك 11 شخص غير ملتزمين بإرتداء الكمامة، وتم تطبيق الغرامة عليهم، وضبط 10 شيش داخل إحدى المقاهي، تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، قادها المحاسب محمد بكري، رئيس الوحدة، ونوابه ومديري الإدارت والإشغالات والأزمات ورخص المحلات وقوة من مركز شرطة الواسطى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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