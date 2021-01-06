شرطة التموين: مصادرة 10 طن أسماك مجمدة فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، 10 طن أسماك مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 10 طن "أسماك مجمدة ماكريل") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.