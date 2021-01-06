انتحار شاب شنقاً داخل شقته في منشاة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه، داخل شقته بمنطقة منشاة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب معلق ومشنوقا في سقف غرفة نومة، وأنه يبلغ من العمر 18 عامًا، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعص الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.