نموذج "موافقة مستنيرة" قبل الحصول على لقاح كورونا بمصر.. فما تفاصيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعدت وزارة الصحة والسكان، نموذجًا للموافقة المستنيرة قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، المقرر بدء التطعيم به خلال الأيام القليلة المقبلة.

والموافقة المستنيرة هي عملية كتابية للحصول على إذن قبل إجراء تدخل الرعاية الصحية على شخص ما، أو للكشف عن المعلومات الشخصية، إذ يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض الموافقة على تلقي العلاج قبل تقديمه.

وحصل لقاح "سينوفارم" الصيني على ترخيص للاستخدام الطارئ في مصر، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

وفي ديسمبر الماضي، حصلت مصر على 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني من الإمارات، بالتعاون مع الشركة الصينية المنتجة للقاح.

ومن المقرر بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة في مواجهة فيروس كورونا، والفئات ذات الأولوية "أصحاب الأمراض المزمنة - كبار السن - مرضى الأورام"، باللقاح في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأعدت الوزارة موقعًا خاصًا لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح، على أن تُطلقه رسمياً خلال الساعات المقبلة.

ويُشترط للحصول على اللقاح، التوقيع على نموذج الموافقة المستنيرة، والذي يتضمن المعلومات الكاملة عن استخدام اللقاح والتعريف بآثاره السلبية المحتملة.

وتضمن النموذج التعريف بمعنى استخدام اللقاح تحت التصريح الطارئ، وهو آلية لتسهيل توفير واستخدام التدابير الطبية اللازمة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة مثل جائحة كورونا المستجد.

بموجب هذا التصريح، قد تسمح السلطات الصحية المعنية بتسجيل اللقاحات والأدوية باستخدام المنتجات الطبية غير المعتمدة أو استخدام منتجات طبية معتمدة لعلاج أمراض أخرى في حالات الطوارئ، عند استيفاء معايير قانونية معينة.

ودعت منظمة الصحة العاملية، السلطات الصحية بمختلف دول العالم إلى تسجيل اللقاحات للاستخدام الطارئ حال ثبات أنها آمنة خلال فترة التجارب الإكلينيكية، بالإضافة إلى وجود فاعلية مقبولة قد توفر الحماية لمتلقيه أو تقلل من فرص حصول المضاعفات.

وشدد نموذج الموافقة المستنيرة أنه تم التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تتلقاه من قبل هيئة الدواء المصرية بعد مراجعة كافة بيانات الفاعلية والمأمونية قصيرة المدى.

وبشأن الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح، قال النموذج أن مقدم الخدمة الصحية سيقوم بمراجعة الوضع الصحي لك للتأكد من عدم وجود أي موانع قد تمنع تلقيك للقاح ومعرفة المعلومات الصحية الخاصة بك وتسجيلها بما في ذلك التاريخ الطبي والأمراض الحالية.

وحال عدم وجود موانع طبية، سيتم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد بأعلى الذراع ، وحال عدم ظهور أي أعراض جانبية قد تؤثر على استمرار عملية التطعيم ستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوما من الجرعة الأولى وبنفس الطريقة.

وتطرق النموذج إلى الأعراض الجانبية المحتملة من تلقي اللقاح، بأنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبية الشائعة عند تلقي اللقاح ومنها: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة،

صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية.

ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

بينما يتم إعطاء المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة علاجا لمعالجة الأعراض تحت إشراف الأطباء، وقد تحدث تفاعلات حساسية شديدة أحيانا، تتطلب بدورها تلقي العلاج الوقتي.