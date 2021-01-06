شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز معلومات شبكات المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز معلومات مرافق شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش.

وأكد المحافظ على استكمال الهيكل الإداري من الموظفين، بجانب الانتهاء من رفع كفاءة المبني الذي يضم عدد من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلي، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلي.

أضاف المحافظ، أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية «تحتية وفوقية»، ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط «رقمية وورقية»، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة، بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف «الغندور»، أنه تم الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة لإنشاء المركز، بجانب تدريب الكوادر البشرية على إدارة المركز وتنفيذ خطة العمل التي قامت المحافظة بوضعها.

بدوره طالب عمر الكاشف، مدير المركز، مجالس المدن والمديريات الخدمية بإمداد المركز بخرائط المرافق فوق وأسفل سطح الأرض، حتي يتم وضع خريطة متكاملة للمرافق في محافظة شمال سيناء.