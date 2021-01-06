شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الوادي الجديد» يتابع الحقول الإرشادية لزراعات القمح بمركز باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن فريق من مهندسي الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية، يتولى المرور الدوري على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بقرى جورمشين ٧ وبغداد وعدن وبئر ٧ بمركز باريس في إطار خطة الزيارات الحقلية للوقوف على حالة المحصول والتعرف على المشاكل التي تواجه المزارعين أثناء الموسم والعمل على رفعها وإيجاد حلول مناسبة.

من جانبها قالت الدكتورة حنان الطيب، رئيس الفريق العلمي للنهوض بمحصول القمح بالبحوث الزراعية في الوادى الجديد، أن الحقول الإرشادية لمحصول القمح بقرى مركز باريس جيدة، ويتم الإهتمام والتركيز على السياسة الصنفية والإهتمام بالأصناف المبكرة، وقسم بحوث القمح يعمل دائمآ على تغيير السياسة الصنفية لمواكبة التغيرات المناخية وانكسار مقاومة الأمراض في بعض الأصناف التجارية المتداولة.

وأضافت، أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تهتم بتلك الزيارات بحضور أكبر عدد من المزارعين داخل القرية وخارجها حتى تعم الفائدة وتؤدي الغرض منها في انتشار المعلومة الإرشادية وتوفير التوصيات الحديثة لزراعة القمح.