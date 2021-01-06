شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لمواطن بلا مأوى وإيداعه دار الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص أحد الحالات بلا مأوي بمنطقة كورنيش النيل أمام البنك الأهلي، مع توفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، ونقلها لدار فاقدي الرعاية بمحافظة بني سويف بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتخذة في هذا الشأن، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وعلى الفور كلف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي للنزول لفحص الحالة، وتبين ان الحالة من محافظة المنوفية ولديه إعاقة باليد والقدم.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا وتوفير سيارة لنقل الحالة وإيداعها بدار الرعاية ببني سيوف بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لها.