شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لمواطن بلا مأوى وإيداعه دار الرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص أحد الحالات بلا مأوي بمنطقة كورنيش النيل أمام البنك الأهلي، مع توفير أوجه الرعاية والعناية اللازمة.
كما وجه المحافظ بتقديم الدعم والمساعدة للحالة، ونقلها لدار فاقدي الرعاية بمحافظة بني سويف بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتخذة في هذا الشأن، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى، والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.
وعلى الفور كلف ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوي للنزول لفحص الحالة، وتبين ان الحالة من محافظة المنوفية ولديه إعاقة باليد والقدم.
وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة المنيا وتوفير سيارة لنقل الحالة وإيداعها بدار الرعاية ببني سيوف بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لها.
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