شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية قناة السويس» تعلن إصدر لائحة الموارد البشرية للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي تتضمن تنظيم الشؤون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القرار الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة في جلسته ديسمبر الماضي، والذي وافق على إصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمنطقة لتنظيم شؤون العمل الداخلي، مشيراً إلى أن الأهداف المنشودة في رؤية المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات ٢٠٢٠/٢٠٢٥ أن يتم رفع كفاءة الكوادر البشرية داخل الهيئة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الرضاء الوظيفي الذي ينعكس بدوره على الأداء الخارجي والتعاملات مع مستثمري المنطقة.