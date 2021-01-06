شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها، كما توجه بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن.

وأكد «زين» على دور الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الأخر واحترام الأديان وتقديم محتوى إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كافه التحديات.