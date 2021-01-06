شكرا لقرائتكم خبر عن «عمرو أديب قبل وبعد المصالحة» يتصدر تويتر.. والمذيع: «افتحوا الجزيرة وقولوا رأيكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر هاشتاج عمرو أديب، اهتمام الكثير عبر موقع التدوين القصير تويتر، منذ أمس الثلاثاء، عقب الاعلان عن المصالحة الخليجية التي تمت في القمة الخليجية التي أقيمت بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

السبب هو تداول فيديو، يظهر هجوم أديب المستمر على قناة الجزيرة القطرية وللعاملين بها، وتضمن الفيديو عدد من تعليقاته في برامجه «الحكاية» الذي يعرض حالياً على شاشة أم بي سي مصر، وبرنامج «كل يوم» والذي كان يعرض على شاشة ON E، تحت عنوان «عمرو أديب قبل وبعد المصالحة».

من جانبه، خرج أديب، صباح اليوم، للرد على التعليقات التي طالته، وقال في تدوينة له: «هناك حملة اسمها عمرو حيغير رايه في موضوع المصالحة، وهو موضوع كله قص ولزق ولم يحدث».

وتابع: «المهم لقيت نفسي مش محتاج ارد ولا اقص ولا الزق بس حضراتكوا افتحوا الجزيرة وقولليلى رايكم بصراحة مين اللي جاله فقدان في الذاكرة فجأة اتفرج وقولى يا باشا».