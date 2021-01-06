شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: غضب شافكي المنيري وتبرع أبو هشيمة وذروة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

أبوهشيمة يعلن تبرعه بـ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

أشاد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بجهود صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنه يقدم خدمة على أعلى مستوى، موجهًا التحية لكل القائمين عليه.

وأضاف «أبوهشيمة» خلال مداخلته مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن «ما يقوم به الصندوق لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد أمر مهم لذلك أعلن تبرعي للصندوق بـ 2 مليون جنيه في هذا الإطار»، موجهًا الشكر للصندوق على قيامه بهذه المهمة.

وتابع «لابد أن نكون جميعًا على نفس القدر من الشعور بالمسؤولية تجاه مواجهة الجائحة بجدية».

شافكي المنيري غاضبة من عدم تكريم ممدوح عبدالعليم

تحدثت الإعلامية شافكي المنيري عن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، قائلة إنها رغم حالتا السيئة عند سماع خبر وفاته إلا أنها شعرت أن مشهد رحيله كان بمثابة احتفاء به، حيث شعر الجمهور أنه أحد أقاربهم.

وأضافت «المنيري» خلال مداخلتها في برنامج «التاسعة» المُذاع على قناة «الأولى» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «أصدرت السنة الماضية كتاب أيام في بيت المحترم عن ممدوح عبدالعليم وفوجئت من باحتفاء لم أتخيله من الناس به وأرى أن هذا الأمر ناتج عن أعماله ويعكس حسن ختامه».

وأعربت عن ضيقها من المهرجانات السينمائية الكبيرة دون الإشارة إلى مهرجان بعينه، بخلاف المركز الكاثوليكي، وتسائلت مستنكرة «هل يُعقل ألا يُكرم ممدوح عبدالعليم من المهرجانات السينمائية؟، مشيرة إلى أنه إذا كان على قيد الحياة لغضب من حديثها لأنه لا يحب الحديث في هذه المواقف.

هل تواجه مصر ذروة الموجة الثانية؟

قال دكتور هشام العسكري أستاذ الاستعار عن بعد بجامعة شابمان، إنه أصبح من الضروري التركيز على حصر عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، بدلًا من التركيز على عدد الإصابات اليومية، لرصد الوضع الوبائي الحالي بدقة ومعرفة موعد حلول ذروة الموجة الثانية.

وأضاف «العسكري» خلال مداخلته في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «الحالات النشطة يتم رصدها من خلال طرح حالات الوفيات والشفاء من عدد المصابين الإجمالي».

وتابع «إذا استمرينا في الارتفاع في عدد الحالات النشطة اليومية، خلال الأيام المقبلة فهذا سيعرضنا لمخاطر ازدحام المستشفيات ونقص الأكسجين وما شابه».