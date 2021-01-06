شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ كنسي يوضح.. لماذا تحتفل الكنيسة هذا العام بـ برامون الميلاد يوم واحد فقط؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكنائس الأرثوذكسية، صباح اليوم الأربعاء، صلوت برامون عيد الميلاد المجيد.

وقال القس يوساب عزت، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمنيا، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل هذا العام ببرامون الميلاد لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الأربعاء.

والبرامون كلمة يونانية صحتها «البرامونى» وتعنى خلاف العادة أو فوق العادة وهى تعنى استعداد فوق العادة للعيد، والهدف هو ممارسة تقشف فوق العادة في اليوم السابق للعيد حتى يزداد الإحساس بالعيد واستعداداً للعيد.

‫ولفت عزت، إلى أن الصوم يعامل معاملة أصوام الأربعاء والجمعة والصوم الكبير (بدون أسماك)، ‫وتصلي خلاله مزامير من صلوات الساعة الثالثة والغروب والنوم في قداس الجمعة، ‫أما يوم السبت 6 يناير، فتصلي مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة فقط في القداس، وتصلي باقي السواعي قبل تسبحة عشية العيد.

وأضاف القس يوساب، أن أيام «البرامون» تسبق عيدي الميلاد والغطاس، ويكون صيامها من الدرجة الأولى، حيث لا يسمح فيه بأكل السمك ويصام انقطاعيًا عن الأكل والشرب حتى المساء.

ولهذا السبب لا يوجد «برامون» قبل عيد القيامة المجيد، لأن الصوم الكبير الذي يسبقه، الذي يبلغ عدد أيامه 55 يومًا، هو «صوم من الدرجة الأولى» بطبيعة الحال.

كما يصاحب أيام البرامون قراءات خاصة في الكنيسة، وتختلف بحسب مدة أيام البرامون أيامه غير ثابتة تتحدد مدة «البرامون» بحسب موقع يوم العيد في أيام الأسبوع.

وكشف أستاذ القانون الكنسي، أنه بحساب بسيط يتم معرفة أيام البراون، فإذا جاء العيد في يوم الأحد، يأتي البرامون في أيام الجمعة والسبت، وإذا جاء العيد في يوم الاثنين، يأتي البرامون في أيام الجمعة والسبت والأحد، أما باقي الأيام، فقط اليوم الذي يسبق العيد مباشرة. لافتا إلى أنه في هذا العام يأتي عيد الميلاد المجيد يوم الخميس، وهو يعني أن البرامون سيكون يوما واحدًا هو الأربعاء.