شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يوجه بتحديد أماكن لتخريد السيارات القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رؤساء مجلس المدن بتحديد أماكن لتخريد السيارات القديمة، والتي لا تصلح لتركيب منظومة الغاز الطبيعي.

وأكد المحافظ على اختيار الأماكن بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومديري الوحدات المرورية، حيث سيتم اختيار مكان في كل مدينة من مدن المحافظة بها وحدة مرور.

وأشار إلى أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، لما له من فوائد مادية وبيئية متنوعة.