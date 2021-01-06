الإسكندرية تتجمل استعدادا لكأس العالم لكرة اليد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأجهزة المعنية بالإسكندرية، استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال «مصر 2021»، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي بعض المباريات ضمن منافسات البطولة.

وقال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق «الكافوري – برج العرب».

وأشار «بريك»:، في تصريحات صحفية له اليوم إلى أنه تم رفع 250 علم تضم أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لإستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة إلى جانب شركة «نهضة مصر» يواصلان يوميا أعمال رفع مخلفات الأشجار والأتربة بطريق الكافوري ومحيط الإستاد.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البطولة حدث هام وكبير يساعد على التسويق الجيد لمصر، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة المعنية تعمل كفريق متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام زوارها من دول العالم خلال البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تضم 32 فريقاً لأول مرة بدلاً من 24، وتعد البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد

بالصور- الاسكندرية تتجمل إستعدادا لكأس العالم لكرة اليد