«آثار الإسكندرية»: أعمال تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي «متسارعة ومرضية» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إن معدلات التنفيذ في مشروع تطوير قصر السلاملك الموجود في حدائق المنتزة متسارعة ومرضية، بهدف تحويله إلى فندق تاريخى.

وأوضح متولي، لـ«المصرى اليوم»، خلال جولة ميدانية الأربعاء للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع، أن القصر مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الإسكندرية بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 57 في 10 مارس 2018، حيث يعد أهم وأقدم المباني المشيدة بحدائق قصر المنتزه والذي يرجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني الذي عهد للمهندس اليوناني ديمتري فابريشيوس لبناءة عام 1892.

وأشار إلى أن القصر مكون من ثلاث طوابق وبدروم بني على طراز العمارة القوطية وعمارة عصر النهضة باستخدام القباب والابراج المتعددة، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية تمت الموافقة عليها من اللجنة الدائمة للآثار (أعلى سلطة في وزارة السياحة والآثار).

ولفت «متولي» إلى أنه سيتم البدء بالترميم المعمارى والانشائى يعقبه الترميم الدقيق، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء المشروع خلال عام والتى بدأت فيه الأعمال الشهر الماضي، موضحا أن الأعمال تشمل الصيانة والترميم بشتى أنواعه.

"آثار الإسكندرية": معدلات التنفيذ بمشروع تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي "متسارعة ومرضية" (صور)

"آثار الإسكندرية": معدلات التنفيذ بمشروع تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي "متسارعة ومرضية" (صور)

"آثار الإسكندرية": معدلات التنفيذ بمشروع تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي "متسارعة ومرضية" (صور)

"آثار الإسكندرية": معدلات التنفيذ بمشروع تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي "متسارعة ومرضية" (صور)

"آثار الإسكندرية": معدلات التنفيذ بمشروع تحويل قصر السلاملك لفندق تاريخي "متسارعة ومرضية" (صور)